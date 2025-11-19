Türkiye, savunma sanayisinde tarihi bir eşiği daha aştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının açıkladığı son verilere göre Türkiye, dünya SİHA pazarının yüzde 65’ine hâkim olarak küresel liderliğe oturdu. Yüksek yerlilik oranı, hızlı üretim kabiliyeti ve sahada kanıtlanan başarı sayesinde Türk SİHA’ları artık hem NATO ülkelerinin hem de Asya, Afrika ve Körfez bölgesinin birinci tercihi hâline gelmiş durumda.

Türkiye, savunma sanayisindeki rekor ihracat rakamlarını açıkladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, Türkiye’nin 185 ülkeye 230 ürün sattığını, SİHA–İHA pazarında dünya liderliğini güçlendirdiğini iletti.

TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE KÜRESEL OYUNCU OLDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, Kocaeli’nde düzenlenen “Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması ve Match4Industry İkili İş Görüşmeleri” etkinliğinde Türkiye’nin savunma sanayisi gücünü yeni rakamlarla ortaya koydu.

Kaya, Türkiye’nin yalnızca kendi güvenliğini değil, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir konuma ulaştığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"185 farklı ülkeye 230 civarında savunma sanayisi ürünü ihraç ediyoruz."

Yerlilik oranının yüzde 80'i aşarak tarihi seviyelere çıktığını vurgulayan Kaya, Avrupa’nın Askeri Schengen planı tartışılırken Türkiye’nin stratejik konumu sayesinde hem lojistikte hem de üretimde köprü ülke rolünü güçlendirdiğini söyledi.

TÜRKİYE: SİHA VE İHA PAZARININ LİDERİ

Kaya, YETEN Projesi ve EYDEP kapsamında firmaların kabiliyetlerinin genişlediğini hatırlatarak Türkiye'nin dünyanın SİHA ve İHA pazarında ezber bozduğunu şu ifadeyle anlattı:

"Dünya SİHA, İHA pazarının yüzde 65’ini elimizde bulunduruyoruz ve ilk 3 arasında çok büyük bir oyuncuyuz."

Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için tüm ekosistemin birlikte güçlenmesi gerektiğini belirten Kaya, "Herkese ihtiyacımız var, tüm oyuncuların kabiliyeti arttıkça üretimin kalitesi de yükselir" diyerek sektör içi dayanışmanın önemine işaret etti.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ harekatında Türkiye üretimi SİHA'lar etkin şekilde kullanıldı. Dünyanın saniye saniye takip ettiği savaşa dair en stratejik hamleler ve o hamlelere ilişkin görüntüler SİHA'larca servis edildi.

SİPER’DE 800’DEN FAZLA YERLİ OYUNCU

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER’e değinen Kaya, ASELSAN ve Roketsan’ın sistemdeki belirleyici rolünün altını çizdi. SİPER projesinde 800 civarında yerli oyuncunun yer aldığını söyleyerek Türkiye’nin barındırdığı dev üretim kapasitesine değindi.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN SAVUNMA HATLARINDA ANA KORİDOR

Avrupa’nın 100 milyar dolarlık “Askeri Schengen” planında Türkiye’nin adı geçmese de, uzmanlara göre kıtanın doğu-batı savunma koridorunda Türkiye’nin lojistik konumu kritik önem taşıyor. Avrupa’nın Rusya sınırına odaklandığı süreçte, Türkiye hem NATO hem de bölgesel güvenlik denkleminde ana köprü ülke haline geliyor.

Vali İlhami Aktaş da bu tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye güçlü yarınlara hazırlanıyor."

KOCAELİ SAVUNMA SANAYİSİNİN KALBİNDE

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, savunma sanayisinin Türkiye’nin sanayileşme ve ekonomik kalkınma sürecinde stratejik bir alan olduğunu belirtti. Etkinlikte ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan, TUSAŞ, STM, BMC, MKE, TEI, TÜBİTAK SAGE, FNSS, ASPİLSAN ve ASFAT gibi Türkiye savunma devlerinin yer alması dikkat çekti.

