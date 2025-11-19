İstanbul açıklarında bir geminin tanker bölümündeki sızıntı nedeniyle oluşan zehirlenme sonucu 1 mürettebatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul açıklarında Panama bayraklı Swanlake adlı tankerde zehirlenme vakası yaşandı.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın yaklaşık 2 mil güneyinde bulunan gemide meydana gelen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alındı.

Valilik, saat 17.30 sıralarında alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İlk değerlendirmelere göre zehirlenmenin, tankerin “soğuk tank” bölümünde oluşan sızıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Gemide Rus uyruklu toplam 13 mürettebat bulunduğu, durumları takip edilen 2 yaralı ile birlikte diğer 10 kişinin tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İstanbul Valiliği, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.





