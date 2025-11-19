Van’da kaybolduktan günler sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’le ilgili kritik tanık ifadesi bir yıl sonra ortaya çıktı. Tanık, kaybolduğu gece Rojin’e benzeyen bir kızın, genç bir erkek tarafından araca bindirildiğini gördüğünü söyledi.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 15 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’le ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı.

Kabaiş’in cenazesi 16 Ekim 2024’te Diyarbakır’da defnedilmişti. Aradan bir yıl geçtikten sonra genç kızın bedeninde iki erkeğe ait DNA tespit edilmişti.

Soruşturma tüm hızıyla sürürken Manisa’da yaşayan bir kişi, kritik bir detay hatırladığını belirterek polise başvurup ifade verdi.

Genç kızın yurttan çıktığı anlar

"KIZIN KOLUNDAN TUTTU"

Habertürk'ün haberine göre tanık, geçen yıl eylül ayında eşiyle birlikte Van’da bir etkinliğe katıldığını, Rojin’in kaybolduğu 27 Eylül akşamı ise yolda genç bir kız gördüğünü söyledi. Kızı Rojin’e benzettiğini belirten tanık, yanında 1.70 boylarında bir erkek bulunduğunu aktardı.

Tanığın ifadesi şöyle:

“Bir erkek, Rojin’e benzettiğim kızın kolunu tuttu. ‘Yürü gidiyoruz’ dedi. Kız da ‘Babamın haberi var mı?’ diye sordu. Erkek şahıs ‘Var’ dedi. Karşı yolda bir araç vardı, içinde genç bir erkek oturuyordu. Kız o araçla birlikte uzaklaştı. Nereye gittiklerini bilmiyorum.”

Rojin Kabaiş davasında sessizlik bozuldu! Tanık 1 yıl sonra ortaya çıktı

NEDEN 1 YIL SONRA İFADE VERDİ?

Tanık, ifadesini neden bir yıl sonra verdiğini de şöyle açıkladı:

“Rojin’in üzerinde iki ayrı kişiye ait DNA bulunduğunu öğrenince şüphelendim. Bu nedenle olayı anlatmanın önemli olduğunu düşündüm.”

Rojin Kabaiş davasında sessizlik bozuldu! Tanık 1 yıl sonra ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tanığın beyanı dosyaya eklenirken, yeni ifadeyle birlikte olayın seyri yeniden incelenmeye alındı.

