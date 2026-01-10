AK Partili Faruk Acar: Özgür fakat sorumlu gazeteciliğin yanındayız
EMRAH ÖZCAN / ANKARA - AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle parti genel merkezinde basın mensuplarıyla buluştu.
Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, tarihe düşülen en sahici not olduğunu belirten Acar, medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve millî iradenin gür sesi olarak gördüklerini söyledi. Faruk Acar “Medya, çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprü olmuştur. Dijital çağda yalan ve manipülasyon bir silah gibi kullanılıyor. Organize dezenformasyon kampanyalarına karşı en güçlü kalkan gazetecilerin meslek onurudur. Algı operasyonlarının hakikati boğmaya çalıştığı bu çağda, etik duruşunuz ülkemizin en büyük güven kaynağıdır. Özgür ama sorumlu gazeteciliğin yanındayız” dedi.
Acar, AK Parti’nin tutumunun açık olduğunu özgür, tarafsız ve sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Geleceğe ilişkin önemli mesajlar da veren Acar, 2026 yılının Türkiye için tam anlamıyla bir reform yılı olacağını söyledi.