Süper Lig'de 26 ve 27'nci hafta programı: Galatasaray ve Samsunspor'un maçlarına erteleme
Süper Lig'in 26 ve 27'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Ligin 27'nci haftasında yapılacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakaları, iki ekibin Avrupa kupalarındaki maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi nedeniyle 27'nci haftada oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
- 26. hafta maçları 13-15 Mart tarihleri arasında oynanacak.
- 27. hafta maçları 17-19 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 26 ve 27'nci hafta müsabakalarına ilişkin programı belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinden dolayı 27'nci hafta oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
26'NCI HAFTA
13 Mart Cuma
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
15 Mart Pazar
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
27'NCİ HAFTA
17 Mart Salı
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Mart Perşembe
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)