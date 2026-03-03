Süper Lig'in 26 ve 27'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Ligin 27'nci haftasında yapılacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakaları, iki ekibin Avrupa kupalarındaki maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 26 ve 27'nci hafta müsabakalarına ilişkin programı belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinden dolayı 27'nci hafta oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan maçta Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yenmişti.

26'NCI HAFTA

13 Mart Cuma

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

15 Mart Pazar

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

27'NCİ HAFTA

17 Mart Salı

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

