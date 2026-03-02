Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arasına 2 farklı geride girdiği Antalyaspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak, son 2 haftada 4 puan kaybetti. Son dakikada Dorgeles Nene ile galibiyet şansı yakalayan sarı-lacivertlilerde bir istatistik dikkat çekti.

Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon direklerden çok dertli.

NENE'NİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının son dakikasında Dorgeles Nene'nin şutunda direği aşamadı. Malili futbolcu, vuruşu sonrası büyük bir üzüntüyle yere yığıldı kaldı ve bir süre kalkamadı.

Dorgeles Nene'nin şutunda meşin yuvarlağin direkten döndüğü an.

24 MAÇTA 17 DİREK

Süper Lİg'de bitime 10 hafta kala 54 puanla zirve takibine devam eden Fenerbahçe'nin, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte 2025-2026 sezonunda 17'nci defa topu direkten dönmüş oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası