SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'nin kâbusu oldu: Bu sezon tam 17 defa yaşandı
Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arasına 2 farklı geride girdiği Antalyaspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak, son 2 haftada 4 puan kaybetti. Son dakikada Dorgeles Nene ile galibiyet şansı yakalayan sarı-lacivertlilerde bir istatistik dikkat çekti.
Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamayanFenerbahçe, bu sezon 17'nci defa direklere takıldı.
- Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
- Bu sonuçla lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 4'e çıktı.
- Antalyaspor maçının son dakikasında Dorgeles Nene, direğe takıldı. Bu, Fenerbahçe'nin bu sezonki 17'nci direkten dönen topu oldu.
Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon direklerden çok dertli.
NENE'NİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının son dakikasında Dorgeles Nene'nin şutunda direği aşamadı. Malili futbolcu, vuruşu sonrası büyük bir üzüntüyle yere yığıldı kaldı ve bir süre kalkamadı.
24 MAÇTA 17 DİREK
Süper Lİg'de bitime 10 hafta kala 54 puanla zirve takibine devam eden Fenerbahçe'nin, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte 2025-2026 sezonunda 17'nci defa topu direkten dönmüş oldu.
