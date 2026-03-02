Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'beIN Trio' programında, 2-2 sona eren Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı hakem kararı masaya yatırıldı. Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, sarı-lacivertli takımın penaltısının verilmediği görüşünde birleşti.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın tartışmalı penaltı pozisyonu yayıncı kuruluşta değerlendirdi. 'beIN Trio' programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, hakem Alper Akarsu'nun kararlarını yorumladı.

Alper Akarsu - İsmail Yüksek

"ÇOK NET, PENALTI"

54'üncü dakika: Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Tartışmasız penaltı. Anlatacak bir şey yok. Paal, Mert'in orada olduğunu biliyor, bu kaza falan değil. Alttan ayağa basıp üstten diziyle vurdu. Mert sıçramak istedi ama sıçrayamadı. İkinci hareket ise kaza. Ayağı arayıp orayı bulmadı. Oyuncu düştü, hareketlenmek isterken bastı. İlki tartışmasız penaltı.

Bülent Yıldırım: Tartışılacak hiçbir şey yok, net bir penaltı. Paal'in sağ ayağı penaltı yaptı. İkinci basma ise kaza. Bu ayağı o kadar kuvvetli bastı ki Paal, açık bariz net tartışmasız penaltı kaçtı.

Bahattin Duran: İlk basmasında Mert Müldür'ü gördü, hareketlerini kontrol etmekle yükümlü. Kendi ceza alanında, geldi bastı. Kontrolsüz hareket. Penaltı ve Paal'in sarı kart görmesi gerekiyordu. Çok net.

"VAR'IN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM"

Deniz Çoban: Açık bariz bir kanıt var. Hakemi çağırıp bunu gösterirsiniz. VAR'ın müdahale etmesi lazım. Niye müdahale etmedi? VAR acaba ilk basmayı görmedi de ikinci basmayı mı gördü. İlk basmayı atlamış olabilir. Bir tek bu geliyor aklıma, başka bir şey gelmiyor.

Bülent Yıldırım: Ben VAR olsam hakemi çağırırım. Karnına yumruğu yemesi için, yani açık ve bariz kanıtı göstermek için ona bunu gösteririm. 'Hocam ayağına bastı, yükselmeyi engelledi' derim oynatırım. Başka açılardan da var bu görüntü. VAR'ın müdahale etmemesini anlayamadım.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. Çok net kanıt var. Bunu çok kolaylıkla hakeme izletebilirdi. VAR müdahale etmeliydi.

Alper Akarsu'nun kararını 3 eski hakem de eleştirdi. (Fotoğraf: beIN Trio programı)

ALPER AKARSU'NUN KARNESİ

Deniz Çoban: Hiç temas olmayan düdükleri çaldı. Oynatırken de görerek mi görmeden mi oynatıyor tereddütteyiz. Faul, fena hareketlerde ciddi hatalar yaptı. Verilmeyen penaltıyla da maçın gidişatını kökten değiştirdi.

Bülent Yıldırım: Maçın gidişatını değiştiren bir karara imza attılar ekip olarak. Sınıfı geçemedi bugün.

Bahattin Duran: Penaltı pozisyonunda hem hakem hem VAR hata yaptı.

