F.Bahçe Avrupa'dan elendikten sonra yarışta da yara aldı. Domenico Tedesco'nun takımı Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elendi. Evinde geçen hafta Kasımpaşa'dan darbe yedi. Sarı Kanarya dün de Antalya’da da 2 puan bıraktı, 4 puan geriye düştü.

Futbolda rüzgâr bir anda ters dönüyor. F.Bahçe Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçında evinde Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olmuş ardından Süper Lig’de öne geçtiği maçta Kasımpaşa’ya uzatmada bir puan (1-1) kaptırmıştı. Hafta içinde Ada’daki rövanşta Nottingham’ı 2-1 yenen Domenico Tedesco’nun takımı elenmekten kurtulamamıştı. Dün de Antalya önünde üzülen Sarı Kanarya, Avrupa’dan sonra ligdeki şampiyonluk yarışında da darbe alarak çifte üzüntü yaşadı.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Maçın ardından futbolcuların morali çok bozuktu. Takımın oyun sisteminin sık sık değişmesi taraftarlar arasında tepki çekti. Nottingham Forest maçında 3’lü savunmayla oynayan F.Bahçe, Antalyaspor maçında 4’lü savunmaya döndü. Teknik direktör Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Oosterwolde’nin dönüşüyle birlikte yeniden 4’lü savunmaya döndü ve Semedo-Yiğit Efe-Oosterwolde-Levent savunma dörtlüsüne görev verdi. Fakat kayıplara bu da çare olamadı.

