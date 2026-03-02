Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Millî Eğitim Akademisi Başkanlığınca, 903 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sürecin ayrıntıları belli oldu. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvurusu hangi branşlarda, nasıl yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve branş dağılımının ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli illerde yer alan eğitim ve uygulama merkezlerinde 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. " denildi.

MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı açıklandı)



PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

MEB ilanına göre, 903 sözleşmeli personel; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacak.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 2 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 6 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek.

MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı açıklandı)



MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde kariyerkapisi.gov.tr/isealim , www.meb.gov.tr ve/veya personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

PERSONEL ALIMI KILAVUZU TIKLAYIN

Haberle İlgili Daha Fazlası