Luxera GYO'nun halka arz haberleri ardından şirketin kurucusu merak konusu oldu. 2014 yılında kurulan Luxera GYO, 2026'da 4 yeni projeye 5 milyar liralık yatırım yapacak. Peki, Luxera GYO kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş kimdir?

İş hayatına 1998 yılında perakende alanında başlamış, kurucusu olduğu Show Marketler Zinciri ile İstanbul’da istikrarlı şekilde büyüyen bir yerel perakende yapısı oluşturmuştur.

2014 yılında gayrimenkul sektörüne yatırım yaparak Luxera GYO’yu kuran Ramazan Taş, bu alanda markalı konut ve ticari projeler geliştirmeye başlamıştır.

Perakende ve gayrimenkul alanındaki çalışmalarının yanında sektör kuruluşlarında da aktif görev almaktadır.

CEO Platformu İnşaat Komitesi Başkanlığı, MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği, GYODER Denetim Kurulu üyeliği ve İstanbul PERDER üyeliği bulunan Ramazan Taş, yatırımlarını ve çalışmalarını İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir.

