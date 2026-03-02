Borsa İstanbul’da yatırımcıların gündeminde yer alan Gentaş Kimya halka arzında talep toplama süreci başladı. Halka arz fiyatı, dağıtım yöntemi, katılım endeksi uygunluğu ve olası lot miktarı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

25 yılı aşkın geçmişe sahip kimya şirketi Gentaş Kimya’nın halka arzına ilişkin detaylar netleşti. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen süreçte yatırımcılar, GENKM kodu ile emir girerek halka arza katılım sağlayabiliyor. Talep toplamanın başlamasıyla birlikte gözler dağıtılacak pay miktarına ve katılım şartlarına çevrildi.

GENTAŞ KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Gentaş Kimya halka arzında talep toplama işlemleri 2-3 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Borsada satış yöntemiyle sabit fiyat üzerinden yapılacak halka arzda yatırımcılar, aracı kurumlar ve bankalar üzerinden GENKM kodu ile talep girişi yapabiliyor.

GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gentaş Kimya halka arzında yatırımcılara verilecek lot miktarı, toplam katılımcı sayısına göre netleşecek. Halka arzda toplam 124,845 milyon lot dağıtılması planlanırken, bireysel yatırımcı ilgisinin yüksek olması durumunda kişi başına düşen pay miktarı değişkenlik gösterecek.

GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yayımlanan halka arz bilgilerine göre Gentaş Kimya’nın katılım endeksi kriterlerini karşıladığı belirtiliyor. Bu durum, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların da halka arza katılım sağlayabilmesine imkan tanıyor.

Katılım endeksine uygunluk, şirketin faaliyet alanı, finansal yapısı ve gelir kaynakları gibi belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilir.

GENKM KİMYA HİSSE FİYATI

Gentaş Kimya halka arz fiyatı 11,00 TL olarak açıklandı. Halka arz sonrasında hisse senedinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

