‘Türkiye’de Amerikan askeri üssü vuruldu’ iddiası yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Türkiye’de bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu iddia yalanlanarak “Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi rica olunur” denildi.
- Sosyal medyada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında "Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiası gündeme geldi.
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
- Merkez, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığını vurguladı.
- Açıklamada, Türkiye'nin bölgesel çatışmaların tarafı olmadığı ve ülkeye yönelik bir saldırının söz konusu olmadığı belirtildi.
- Kamuoyuna, asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almaları çağrısı yapıldı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak saldırı sürerken, sosyal medyada “Türkiye’de bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” iddiası gündem oldu. Söz konusu iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiayı yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır” dedi.
“ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN”
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesislerinin tamamen kendi egemenliği altında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.