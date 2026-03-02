ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 3. günde şiddetini artırırken, ABD’li senatör Bernie Sanders, X sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Trump’ı sert sözlerle hedef aldı. Sanders, “Trump, İran'a saldırmamız gerektiğini, çünkü 'nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceğimizi' söyledi. Gerçekten mi? Geçtiğimiz haziran ayında 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen de aynı cumhurbaşkanıydı. Bir başka yalan, bir başka savaş daha…” ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş şiddetini giderek artırırken, ABD’li senatör Bernie Sanders, Trump’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

ABD’li senatör Trump’a sert çıkıştı: İranın nükleer tesisleri yok edildi diyen de aynı başkandı

X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sanders, Trump’ın “İran'a saldırmamız gerekiyor, çünkü "nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" sözlerini anımsatarak, “Gerçekten mi?” dedi.

"BİR BAŞKA YALAN, BİR BAŞKA SAVAŞ DAHA..."

ABD’li senatör sözlerine şu şekilde devam etti:

"Geçtiğimiz haziran ayında "İran'ın nükleer tesisleri yok edildi" diyen de aynı cumhurbaşkanıydı. "

ABD’nin geçmişteki askeri müdahalelerine de atıfta bulunan Sanders, "Vietnam. Irak. İran. Bir başka yalan. Bir başka savaş daha…" sözleriyle Trump’ın İran hamlesini sert bir şekilde eleştirdi.

ABD’li senatör Trump’a sert çıkıştı: İranın nükleer tesisleri yok edildi diyen de aynı başkandı

Trump’ın mevcut askeri müdahale gerekçesiyle bir çelişki içinde olduğunu belirten Sanders, ABD'nin Orta Doğu'da yeni ve uzun soluklu bir savaşa sürüklenmemesi gerektiğini savundu.

