AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan zammın "adil olmadığını" söyleyen Tayyar, tüm emekliler için reform çağrısı yaptı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyona göre yüzde 12,19 zam aldı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının ise yüzde 18,48 oranında artırılması kararlaştırıldı. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle 2026'nın ilk yarısında en düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. Ancak bu artış sadece düşük aylık alanlar için geçerli olacak.

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Düzenleme bugün AK Parti tarafından Meclis'e sunulurken, AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesini olumlu bulan Tayyar, yüksek zammın tüm emeklilere yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Tayyar, sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

"Yüzde 18.48 oranında artışla en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı.

Bu düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

Yeni kararın hazineye maliyeti ise 69.5 milyar lira.

"KAPSAMLI BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR"

Yüzde 12.19 oranındaki artış oranının sadece en düşük emekli aylığı alanlar için yüzde 18.48’e çıkarılması olumlu bir gelişmedir.

Ancak, diğer gelir grupları uygulamanın dışında tutulduğu için adil değildir.

Tüm emekliler için adil ve müreffeh bir kapsamlı reforma ihtiyaç var."

