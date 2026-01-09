Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde yapılan araştırma sonuçları ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile yayınlanıyor.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. 8 Ocak 2026 tarihinde güncellenen listede birçok üründe hile yapıldığı görüldü.

HİLELİ ÜRÜNLER Bal, peynir, kaşar, yoğurt, zeytinyağı, kıyma, lahmacun harcı, sucuk ve köfte gibi birçok üründe tağşiş yapıldığı tespit edildi.

ET VE ET ÜRÜNLERİ YİNE LİSTEDE! Listede yine et ve et ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti. Kıymadan sakatat, dana sucuk ve köfteden tavuk eti çıktı. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: 👇

Peynir, kaşar ve yoğurtda hileler...

Mantı, köfte, lahmacun, kıyma...

Et ve et ürünlerinde hileler...

Zeytinyağı, bal...

Bal...

