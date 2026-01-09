10 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta 2026'nın ilk indirimi geliyor. Motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıta indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıtta 2026'nın ilk indirim haberi motorinden geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 93 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından motorinin litresi 54-55 lira seviyelerine gerileyecek.

Akaryakıta 2026nın ilk indirimi! Motorinde tabela değişiyor

9 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 53.17 54.58 29.03 İstanbul Anadolu 52.97 54.38 28.40 Ankara 54.00 55.58 28.92 İzmir 54.33 55.91 28.85

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası