Yaşlı adam ahırda öldürüldü, katil tanıdık çıktı
Ordu’da 81 yaşındaki bir adamın ahırda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada şok detay ortaya çıktı. Cinayetin, torununun eşi tarafından işlendiği belirlendi.
Ordu Ulubey'de 81 yaşındaki Akif Öztürk'ün ahırında bıçaklanarak öldürülmesi olayı aydınlatıldı; katil zanlısı olarak maktulün 26 yaşındaki torununun eşi Onur Y. tutuklandı.
- Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk, ahırında bıçaklanmış halde ölü bulundu.
- Cinayet şüphelisi olarak maktulün 26 yaşındaki torununun eşi Onur Y. tespit edilerek suçta kullanılan bıçakla birlikte yakalandı.
- Zanlı Onur Y.'nin, Akif Öztürk ile maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ve olayın bu sebeple gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.
- Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu’nun Ulubey ilçesindeki kan donduran cinayet aydınlatıldı.
Kumrulu Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası 81 yaşındaki Akif Öztürk, evinin yanında bulunan kendisine ait ahırda bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar ve takip sonucu cinayet şüphelisi olarak 26 yaşındaki Onur Y. tespit edildi.
Şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suçta kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TORUNUNUN EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Onur Y.’nin, hayatını kaybeden Akif Öztürk’ün torununun eşi olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre, zanlı ile yaşlı adam arasında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.