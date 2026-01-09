Ordu’da 81 yaşındaki bir adamın ahırda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada şok detay ortaya çıktı. Cinayetin, torununun eşi tarafından işlendiği belirlendi.

Ordu’nun Ulubey ilçesindeki kan donduran cinayet aydınlatıldı.

Kumrulu Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası 81 yaşındaki Akif Öztürk, evinin yanında bulunan kendisine ait ahırda bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar ve takip sonucu cinayet şüphelisi olarak 26 yaşındaki Onur Y. tespit edildi.

Şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suçta kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TORUNUNUN EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Onur Y.’nin, hayatını kaybeden Akif Öztürk’ün torununun eşi olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre, zanlı ile yaşlı adam arasında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

