Geçmiş husumet nedeniyle çıkan tartışmada ensesinden vurulan Muzaffer İdiz hayatını kaybetti, şüphelilerden biri gözaltına alındı, diğeri ise kayıplara karıştı.

Olay, 31 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işletmenin bahçesinde bir araya gelen Muzaffer İdiz (41), Taner Ç. (48) ve Çağdaş Ö. (38) arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı.

ENSESİNDEN VURULDU

Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine Taner Ç., yanındaki tabancayla ateş ederek Muzaffer İdiz’i ensesinden vurdu. Şüpheliler Taner Ç. ve Çağdaş Ö. olay yerinden kaçarken, durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KARDEŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ, KURTARILAMADI

Olayı duyarak bölgeye gelen Muzaffer İdiz’in kardeşi, ağır yaralı ağabeyini kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan İdiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İdiz’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden Çağdaş Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Firari zanlı Taner Ç.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

