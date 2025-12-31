Eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada, Ayşe’nin ikizi Esra Tokyaz, ağlayarak konuştu. Tokyaz “Ayşe'nin dudağı patlamış, gözünden kan damlıyordu. Ben sorduğumda lens takarken olduğunu, dudağını da ısırdığını söyledi" ifadelerini kullandı. Tokyaz, Cemil'in evinde silah, yanmış rulo halinde dolar gördüğünü Ayşe'ye sorduğunu ama bir şey demediğini de anlattı.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının üçüncü gününde, mahkemede Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz konuştu.

“Cemil bize, kendini 'Cem' diye tanıttı, bize ‘yazılımcıyım' dedi. Cemil Ayşe'yi manipüle etti. Onu evlilik vaadiyle kandırdı. Kardeşim de yaşı gereği buna kandı” diyen Esra Tokyaz, Cemil'in evinde yaşadıkları olayları anlattı.

“RULO ŞEKLİNDE YANIK PARA BULDUM”

Cemil'i tanımak için C.A. ile evine gittiklerini belirten Esra Tokyaz, o günü şöyle anlattı:

Şişe çevirme oyunu oynamak istedik. Oyun sırasında ona, ‘En büyük pişmanlığın ne?' diye sordum. Bu soruya cevap vermedi. Ben o gün bir şeyler olduğunu anladım. Bunu Ayşe'ye söylediğimde benim kardeşimle aram açıldı. Cemil benim kardeşimi manipüle etti. Bizim görüşmemizi istemedi. Ayşe'ye sürekli, 'kardeşin seni kıskanıyor' diyordu. Bir gün, Cemil'in evinde rulo şeklinde ortası yanık para buldum. Bunu Ayşe'ye sordum, bana bir şey demedi.

“CEMİL'İN EVİNDE SİLAH GÖRDÜM”

Esra Tokyaz, Ayşe’nin Eskişehir’e gittiklerinde Cemil’in kendisine kokain verdiğini açıkladığını söyledi.

Cemil’in Ayşe'yi sürpriz bahanesi ile evine çağırdığını belirten Esra Tokyaz, şunları anlattı: Esra yalnız kalmasın diye yanına gittim. Cemil'in evinde kalırken, siyah bir silah gördüm. Ayşe'ye anlattım, o da bana, ‘Haberim var dün akşam dışarı ateş etti' dedi.

“GÖZÜNDEN KAN DAMLIYORDU”

Cemil’in evinde kaldığı bir gün uyandığında Ayşe’nin dudağının patlamış olduğunu gördüğünü anlatan Esra Tokyaz “Ayşe'nin dudağı patlamış, gözünden kan damlıyordu. Ben sorduğumda, lens takarken oldu, dudağını da ısırdığını söyledi. Ben de, ‘Beni salak mı sanıyorsunuz?' deyince, beni evden kovdular. Ben de Ayşe'ye, ‘Hastaneye gidelim' dedim. O sırada Cemil bana, 'Nereye gideceksiniz, paranız mı var' dedi ve üzerime yürüdü. Ayşe ile odada tek konuşmak istedim. Odada Ayşe oturup ağladı, Cemil bizi çağırdı. Ben titriyordum. Ayşe bana, 'Esra bu adam manyak' dedi. Evden çıkmak istedik, bizi salona çağırdı. ‘Biz bu evden gidiyoruz' dedim. Ayşe benimle gelecek deyince tartıştık" diye konuştu.

"AYŞE’YE TOKAT ATTI"

Asansöre bindiklerinde Cemil’in Ayşe’ye tokat attığını söyleyen Esra Tokyaz şunları anlattı:

Aşağıya inerken, Ayşe telefonunu almak için içeriye girdi kapı benim yüzüme kapandı. Daha sonra kapı açıldı. Ayşe için eve geri girdim. Kimliğim olan çantayı asansöre bıraktım bu adamın manyak olduğunu bildiğim için. Bu sırada Cemil bana 'Sen gideceksin, Ayşe burada kalacak' dedi. Ben hayır deyince itiraz etti. O evde kalmak için onlara kahve yapmak istedim 4-5 saat boyunca direndim o evde. Sonrasında Cemil bana, 'Sen Ayşe'yi kötü yola sürüklüyorsun' dedi.

“GÖZÜNÜN TAMAMI ŞİŞMİŞ, EKRAN FOTOĞRAFI ALDIM”

8 Temmuz'da Ayşe’nin kendisine gönderdiği video sonrasında yeniden Cemil’in evine gittiğini, Ayşe’yi evden çıkarmasına izin vermediğini söyleyen Tokyaz, ifadesine şöyle devam etti:

Yolda Ayşe'yi aradım, telefonu Cemil açtı. Bana, 'uyuyor' dedi. Bir süre sonra Ayşe'yi görüntülü aradım. Cemil açtı, yine uyuyor dedi. Bu sefer Ayşe'yi gösterdi, yüzünün yarısı görünüyordu. Gözünün tamamı şişmiş, o anı ekran fotoğrafı aldım. Sonra ablalarımı aradım, her şeyi anlattım. Onlarda bana bir şey olsa Ayşe sana söylerdi dediler. Benim içim rahat etmedi. O gün okula gittim. Çıkışta onu aradım 4 gibi Mecidiyeköy'de buluştuk, Ayşe o gün büyük bir gözlük takmıştı. Bana, 'Cemil kendini affettirecekmiş' dedi. Biz, yanımızda C.A. ile beraber mağaza kabinine geçtik, yüzü mosmordu. Ona, Hatay'a gidelim dedim. O sırada Ayşe ban, 'Keşke' dedi.

“GİT POLİSE VER, KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ”

9 Temmuz günü Ayşe’nin kendisinden yüzükleri getirmesini istediğini, kuyumcuya götürüp satacağını söylediğini anlatan ikiz kız kardeşi vahşet öncesine ilişkin şunları söyledi:

Beni, C.A. almaya geldi. Cemil, Bahçelievler tarafında bir yere gitmemi söyledi. Bekledik gelen olmadı. Biz sonra eve gitmek istedik. Eve gittik, Cemil açtı kapıyı. Ayşe'yi sorunca, bana bakıp suratıma gülerek, bir yerlere bıraktım abartılı bir yerdi dedi. Ayakkabıları görünce, 'Ama ayakkabıları burada işte' deyince, şüphelendim. O da durdu, sakince bana, terlikle gitmiştir dedi. Ben de ‘Ayşe nerede' diye bağırdım. Kimse çıkmadı içeriden. Ben eve gitmek istedim, izin vermedi. Evden giderken Cemil bana, 'bu arada size ayarladığım staj yerine devam edebilirsiniz' dedi. Sonrasında bana, 'git polise ver beni, şikayet et. Bana kimse bir şey yapamaz' dedi.

“GÜVENLİK BİR KADINLA DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ”

Yurda gittiğinde Ayşe’nin yurtta olmadığını, ardından taksi ile Cemil'in sitesine gittiğini söyleyen Tokyaz, şöyle devam etti:

Güvenlik bana, 'Seni geçiremeyiz' dedi. Ben içeriye gizlice girmek istedim, görevliler izin vermedi. Taksiciye kardeşimi aradığımı söyledim. Polisler adrese geldiğinde onların arabasına binip olayı anlattım. Ayşe'nin yüzünün morardığını söyledim. Bana, Ayşe ile görüşemeyeceğimi söylediler. Biz hep beraber yukarı çıktık, kapıya vurdular. Ben bilerek onlara 3 gündür ulaşamadım dedim, sırf arasınlar diye. Yukarı çıktık açan olmayınca polisler bana, ‘Yapacak bir şey yok' dedi. Ben siteden birini gördüm, güvenlikti. Güvenlik bana, Cemil'in bir kadınla dışarı çıktığını siteden ayrıldığını söyledi.

24 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi.

