İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin ilk duruşma başladı. Koç'un, Tokyaz'ın ikizine bakması üzerine avuaktlar uyarıda bulundu. Katil zanlısının "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine mahkeme salonu karıştı.

İstanbul Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, bugün hakim karşısına çıktı.

MAHKEME SALONU KALABALIK

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmaya, tutuklu sanıklar, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ile müştekiler ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Ayşe Tokyaz

KATİLDEN PES DEDİRTEN SÖZLER

Salonda Cemil Koç, Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz tepki gösterdi. Koç'un, "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki Tokyaz, masada bulunan Ayse Tokyaz’ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk duruşma! Katil Cemil Koç "İstediğim yere bakarım' dedi; salon karıştı

Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.

Duruşma, sanıkların savunması ile devam ediyor.

Cemil Koç

