İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 şehidimizin olduğunu duyurdu. Yerlikaya, "8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütülmüştür. 6 terörist öldürülmüştür." dedi. Bakan Yerlikaya şehitlerimizin kimliklerini de açıkladı.

Bu sabah Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı. Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle sonlandırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında son durumu aktararak 3 polisimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır.

OPERASYON GECE 02.00'DE BAŞLADI

Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

3 POLİS ŞEHİT, 9 PERSONEL YARALI

Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.

6 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır. Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ, 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'daki operasyona ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bakan Yerlikaya, Yalova'daki çatışmada şehit olan polislerimizin isimlerini açıklayarak, "Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.

Şehit olan polis memurlarımız

ÖMER ÇELİK: TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

