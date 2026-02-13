UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası A Milli Futbol Takımı’nın A Ligi’ndeki rakipleri netleşti. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa’nın devleriyle aynı grupta yer alırken futbolseverler Türkiye’nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak sorularına cevap arıyor. UEFA Uluslar Ligi formatı ve turnuva takvimi de belli oldu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin ardından A Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu. 4. torbadan kura çekimine katılan Türkiye, A Ligi 1. Grup’ta mücadele edeceği rakipleri netleşti.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Türkiye’nin bu gruptaki performansı hem UEFA sıralaması hem de gelecekteki turnuvalar açısından kritik önem taşıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre grup aşaması maçları eylül ayında başlayacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1. maçlar: 24-26 Eylül

2. maçlar: 27-29 Eylül

3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim

4. maçlar: 4-6 Ekim

5. maçlar: 12-14 Kasım

6. maçlar: 15-17 Kasım

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NASIL?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

