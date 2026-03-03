Diyarbakır’da bir sürücü, aracının arkasına ‘Hem acemiyim hem oruçluyum uzak durun’ yazısı astı. Yazı, görenleri gülümsetti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bağlı Talaytepe Mahallesi'nde acemi bir sürücünün aracın arkasına yazdığı yazı izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

“HEM ACEMİYİM HEM ORUÇLUYUM UZAK DURUN”

Sürücü A4 kağıdına yazdığı ve aracın arkasına astığı 'Hem acemiyim hem oruçluyum uzak durun' yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. O anlar görenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Tebessüm ettiren uyarı: Trafikte ilk bakışta dikkat çekti

Sürücü, daha sonra aracını park ettiği yerden çıkararak trafiğe karıştı.

