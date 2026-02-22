İhlas Haber Ajansı
Trafik kavgası! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Çankırı’da trafik nedeniyle iki gurup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren taraflar vatandaşların müdahalesi ile ayrıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kucaklama Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRİLERİNE GİRDİLER
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.
KAVGA ANI KAMERADA
Olayda yaralanan olmazken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
