Toplu taşımada bir yolcuyu tehdit ederek kendisini savcı olarak tanıtan Y.S. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten konu ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul’da toplu taşıma aracında köpeğiyle yolculuk yapan Y.S, kendisini savcı olarak tanıtıp bir yolcuya “Seni öldüreceğim”, “Yobaz” ve “Bir daha Türkiye’de barın bakalım” diyerek tehditler savurdu. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlattı.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULUNDAN TERK

Emniyet güçlerince gözaltına alınan Y.S’nin, Adalet Meslek Yüksekokulundan terk olduğu ve hâlihazırda tıbbi sekreterlik öğrencisi olduğu belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu dönemde hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili NSosyal hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek “Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum” ifadelerine yer verdi.

