Kayseri'de iddiaya göre tabancayla uğraşırken kendini vuran 36 yaşındaki şahıs, hastaneye giderken silahı bir otelin yangın merdivenine sakladı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla tabanca ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Ç. (36) iddiaya göre yanında bulunan ruhsatsız tabancayla uğraştığı sırada kendini sol elinden vurarak, yaraladı.

HASTANEYE GİDERKEN SİLAHI SAKLADI

F.Ç. kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği sırada tabancayı sakladı. F.Ç.’nin tedavi için gittiği Kayseri Devlet Hastanesi’nde durumun adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

OTELİN YANGIN MERDİVENLERİNDE BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, F.Ç.’nin tabancayı hastanenin arkasında bulunan bir otelin dış kısmında bulunan yangın merdivenine sakladığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen F.Ç. gözaltına alınırken, tabanca belirlenen noktada ele geçirildi.

F.Ç. gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası