‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü polisi peşine taktı! Yakalanınca ceza yağdı
Karaman'da uygulama noktasında geri manevra yaparak kaçmaya çalışan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. 17 bin lira ceza kesilen şahsın ehliyetine 6 ay el konulurken, aracı otoparka çekildi.
Olay, Üniversite Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan Yunus polislerini gören K.Ö. idaresindeki 06 CUL 631 plakalı pikap, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Pikap sürücüsü Yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü K.Ö.’nün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi.
EHLİYETİNDEN DE OLDU PARASINDAN DA
Şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 'dur' ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 17 bin lira para cezası kesildi. Araçsa trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
