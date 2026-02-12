Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu motosikletini bırakıp kaçtı. Sürücüye 70 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde devriye atan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundular.

MOTOSİKLETİNİ BIRAKIP KAÇTI

'Dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 10 kilometre süren kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesinde motosiklet bırakıp yaya olarak kaçtı.

'Dur' ihtarına uymadı, motosikletinin fiyatının 4 katı ceza yedi

70 BİN LİRA CEZA YEDİ

Ekipler tespit ettikleri Berat K.'ya 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 19 bin 716 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 11 bin 629 TL, trafik hız sınırlarına uymamaktan 11 bin 629 TL, trafik kurallarına uymamaktan 1246 TL olmak üzere toplam 70 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ekipler kaçan sürücüyü aramak için çalışma başlattı.

