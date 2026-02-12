3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 17 şüpheli adliyede
Türkiye’nin farklı illerinde devam eden yasa dışı bahis operasyonlarında yeni gözaltılar sürerken, Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
- Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Faaliyetler, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu kapsıyor.
17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik bir çalışma yapılmıştı.
Operasyonda 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmişti. Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.