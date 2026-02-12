Türkiye’nin farklı illerinde devam eden yasa dışı bahis operasyonlarında yeni gözaltılar sürerken, Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik bir çalışma yapılmıştı.

Operasyonda 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmişti. Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 17 şüpheli adliyede

