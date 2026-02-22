Genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen TBMM Başkanı, Terörsüz Türkiye raporu için “İttifak ortaya çıkmışken, ramazan sonrası yasal düzenlemeler gündeme gelmeli” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’daki Filizi Köşk’te düzenlenen iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çarşamba günü nihai raporunu hazırlayarak çalışmalarını tamamladığını dile getiren Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

● Türkiye için önemli bir hayati eşikti, bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var.

● Özellikle 6’ncı ve 7’nci bölümde ortaya konulan teklifl er tamamıyla tavsiye niteliğindedir ve bundan sonra buna imza atmış olan siyasi partiler bir araya gelerek, özellikle yasal düzenlemeler konusunda neler yapılabileceğini oturup müzakere edecekler, konuşacaklar ve sonuçta yine ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir.

DEVLET POLİTİKASI OLARAK BENİMSENDİ

● Ramazan sonrasında yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bir yere kadar geldikten, böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra gereğini yerine getirmek lazım.

● Bu rapor, bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Bu çerçevenin içerisinde gerekli adımlar iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlılıkla sürdürülmesi lazım.

● Sürecin başından itibaren en önemli avantajlarımızdan birisi; bu iş, bir devlet politikası olarak benimsendi ve devletin kurumları büyük bir eş güdüm içerisinde paylarına düşen, kendileriyle ilgili alanları ciddi bir koordinasyonla sürdürdü. Komisyon da bu devlet politikası olan hedefi bir millet gözetimine çevirdi. İşin değerli kısmı da bu.

DARBE ANAYASASIYLA OLMAZ

● Türkiye’nin üniter yapısı, devlet sistemiyle ilgili ne bir tereddüt dile getirildi ne herhangi birisi böyle bir teklifte bulundu ne de ‘böyle bir şeyi raporda konuşalım, yazalım’ diye bir şey söylendi. Tamamen yanlıştır, yanlış bir algıdır.

● Türkiye siyasetinin üzerinde konuşmadan ittifak ettiği hususlardan birisi de 12 Eylül darbe anayasasının artık Türkiye için geçerli, yeterli olmadığıdır. Ümit ederim ki bu konuda da bir anlayış birliği içerisinde çalışma yapılır.

