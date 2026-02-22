Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Hasan Yılmaz, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yılmaz’a, O.P. yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı.

30 METRE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Burada tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra minibüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

