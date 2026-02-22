AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açılan ramazan etkinlik alanında, ramazan boyunca iftar programları, bilgi yarışmaları ve çeşitli sosyal buluşmalar gerçekleştirilecek. Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve İl Başkanı Abdullah Özdemir, birlik, dayanışma ve vefa mesajları verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde ramazan etkinlik alanı açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, ramazan boyunca bu alanda çeşitli programlar düzenleyeceklerini söyledi.

Ramazanın birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini dile getiren Yerebakan “Bu tür sosyal buluşmalar, içimizdeki vicdanı canlı tutan bir iklim oluşturur. Bu yüzden İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise ramazanı İstanbul’da dolu dolu geçirmek maksadıyla 39 ilçede ve 961 mahallede teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir arada olacaklarını kaydetti. İl Başkanlığının geçen sene başlattığı etkinlikleri bu sene geniş bir alanda gerçekleştireceklerini ifade eden Özdemir, şehit ve gazi yakınlarıyla da iftar programı düzenleyeceklerini dile getirdi.

"ÇOK KIYMETLİ PROGRAMLAR İCRA EDECEĞİZ"

Özdemir “İlçe başkanlıklarımızla bir arada olacağız. Vefa iftarlarıyla teşkilatımıza emeği geçen tüm emektarlarımızla buluşacağız. Gençlik, kadın kolları, çocuk iftarlarımızla çok kıymetli programları icra edeceğiz” dedi.

Kur’ân-ı kerim tilavetinin ardından etkinlikte düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara ödülleri takdim edildi. Ramazan boyunca açık olacak etkinlik alanında çeşitli programlar ve buluşmaların düzenlenmesi planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası