İstanbul Teknik Üniversitesi’nin araştırmasına göre İstanbul’da 2026 Ocak ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 36 azaldı. En yüksek kirlilik Kâğıthane, Tuzla ve Sancaktepe’de, en düşük ise Sultangazi’de ölçüldü.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği araştırıldı. Buna göre, partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yüzde 36 azaldı.

Ocak 2026’da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla “Kâğıthane 1” oldu. Bunu 44 mikrogramla “Tuzla” ve 39,8 mikrogramla “Sancaktepe” istasyonları takip etti. En düşük ölçüldüğü istasyon ise 8,4 mikrogramla “Sultangazi 1” istasyonu oldu.

Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35’le “Yenibosna” ve yüzde 25’le “Arnavutköy” olarak kayıtlara geçti.

Haberle İlgili Daha Fazlası