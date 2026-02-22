Çorum'da kapalı olan bir restorana motosikletle gelen iki kişi tarafından kurşun yağdırıldı. İş yerinde hasar oluşurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından ateş edildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çorumda sıcak saatler! Restorana kurşun yağdırdılar

DÜKKANIN ÖNÜNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN GÖRÜLDÜ

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay yeri ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.

BU İLK DEĞİL!

Aynı restorana ramazanın ilk gününde de silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

