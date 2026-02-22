Pazar sabahı korkutan depremler peş peşe oldu. AFAD Balıkesir ve Antalya'daki sarsıntılara ilişkin verilerini son depremler sayfasından paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Balıkesir'de sismik hareketlilik sürüyor, Sıngırdı beşik gibi gece boyu sallandı. Öte yandan son günlerde Akdeniz'de sıklaşan depremler dikkat çekti. Antalya merkezli depremlere ilişkin veriler de AFAD'ın son depremler listesinde yer aldı.

BALIKESİR DEPREM

Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar yine etkisini arttırdı. Bölge halkı gece boyu sallandı. AFAD'ın sitesinde yer alan son depremin büyüklüğü 3,5 olarak kayıtlara geçti. 07:58'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

ANTALYA DEPREM

Son günlerde Antalya'daki artçılar da dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar sıklaşan artçı sarsıntılar sebebi ile korku yaşıyor. AFAD'ın verdiği bilgilere göre son deprem saat 07:58 sularında gerçekleşti, merkez üssü ise Kaş olarak açıklandı. Derinliği 17 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

