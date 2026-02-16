‘İstanbul’ depreminde bir senaryo daha! Büyüklüğünü açıkladı
Prof. Dr. Osman. Bektaş, İstanbul senaryolarına ilişkin açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Stres birikimi için en uygun yerin Orta Marmara Sırtı olduğunu belirten Bektaş, “Avcılar önünde beklen İstanbul depreminin büyüklüğü M6,2-6,3 olmalıdır” dedi.
- Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünü M6,2-6,3 olarak tahmin etti.
- Güncel jeofizik ve sismik veriler, Marmara Fayı'nda 7'den küçük deprem üretme modelini destekliyor.
- Tarihsel "7'den büyük" deprem algısının, basen etkisi ve zemin büyütmesi gibi yerel faktörlerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
- Bektaş, bu büyüklükte bir depremde Avcılar'da yıkım beklenmediğini ifade etti.
6 Şubat depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul’da muhtemel depremin büyüklüğünün kaç büyüklüğünde olabileceğine dair açıklamalar sürerken, Prof. Dr. Osman. Bektaş yeni bir açıklama daha yaptı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Sosyal medya hesabından düzenli olarak İstanbul ve Marmara’ya ilişkin uyarılar paylaşan Bektaş, depremin bu kez büyüklüğüne ilişkin uyardı.
Daha önce İstanbul’un Avcılar ilçesine dikkat çekerek 6.4 büyüklüğündeki bir depremin Avcılar’da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirten Bektaş, “Avcılar önünde beklen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?” sorusuna cevap verdi.
İstanbul depreminin kilit ilçesi: 6.4’lük deprem 7 büyüklüğünde hissedilebilir
“M6,2-6,3 OLMALI”
“Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor” diye vurgulayan Bektaş, şunları söyledi:
Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru’nu ayıran Orta Marmara Sırtı. 2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu ile Çınarcık Çukuru arasında kabuk yapısının özelliği (sıcak, ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk, creep) aynı olduğu için beklenen muhtemel deprem büyüklüğü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır.
SİSMİK VERİLER 7’DEN KÜÇÜK DEPREMİ DESTEKLİYOR
Bektaş, Marmara Fayı’ndaki güncel jeofizik ve sismik verilerin 7’den küçük deprem üretme modelini desteklediğini işaret ederek “Tarihsel “7’den büyük” algısı ise büyük ölçüde İstanbul Sahil Havzasında basen etkisi, zemin büyütmesi ve rezonansın şiddeti artırmasından kaynaklanmış olabilir. Çünkü tarihsel depremler (Ambraseys,2002) kaynak büyüklüğünü vermez” dedi.
Marmara depremi için 2 gün arayla 2 senaryo! ‘Ateş’ten sonra bir uyarı daha
“AVCILAR’DA YIKIM BEKLENMEZ”
Bektaş, Marmara Fayı’na ilişkin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ise “Marmara'da muhtemel deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır” demişti.
Bektaş, şöyle uyarmıştı:
Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır.