2 gün önce “Marmara'nın altındaki ateş büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir” açıklaması ile gündem olan Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni bir Marmara açıklaması daha geldi. Bektaş, Kurburgaz sırtının 7’den büyük deprem oluşturacağını söylemenin tutarsız olduğunu belirtti. Bektaş “Fayın bu özelliği tek parçalı M7+ deprem yerine çok parçalı M6+ depremleri destekler” diyerek uyardı.

6 Şubat depremleri sonrasında büyük deprem olacağı öngörülen, deprem uzmanları arasında görüş farklılıklarına neden olan ‘Marmara’ senaryosuna yeni bir halka daha eklendi.

Marmara ve İstanbul açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Marmara depremi için 2 gün arayla 2 senaryo! ‘Ateş’ten sonra bir uyarı daha

Daha önce Orta Marmara segmentindeki "yüksek sıcaklığa" dikkat çekerek, "Marmara'nın altındaki ateş" İstanbul'u koruyacak mı?” açıklaması yapan Bektaş, bu kez de sırt kırılmasına dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 25 yıllık veriler ne söylüyor? Marmara için dikkat çeken analiz

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Bektaş, “Sırt kırılır, çukur durdurur. M5,8 ve 6,2 depremleri 20- 30 cm kayma ile oluştu. Bu gerilmeye dayanamayarak kırılan görece soğuk/rijit Orta Marmara–Kumburgaz sırtının, 1766’dan beri 6 metre gerilme biriktirerek M7+ depremini oluşturacağını söylemek mekanik olarak tutarsızdır.” dedi.

Marmara depremi için 2 gün arayla 2 senaryo! ‘Ateş’ten sonra bir uyarı daha

“7 DEĞİL 6’LIK DEPREMİ DESTEKLER”

Sırtı kıran depremin Kumburgaz çukurunda duracağını belirten Bektaş şunları söyledi:

Bu sonuç, tarihsel kataloğ ve senaryolardan bağımsız doğrudan fay davranışını yansıtır. Fayın bu özelliği tek parçalı M7+ deprem yerine; çok parçalı M6+ depremleri destekler.

Prof. Dr. Osman Bektaş

MARMARA’DAKİ ATEŞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bektaş, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremle ilgili yaptığı son açıklamada sıcaklığın yüksek olduğunu vurgulamıştı. Bölgedeki sismik hareketliliği ve fay hatlarının yapısını değerlendiren Bektaş, Orta Marmara segmentinin sanılanın aksine devasa bir deprem üretmeyeceğini savunmuştu.

“KÖKTEN DEĞİŞTİREBİLİR”

Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini belirten Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Marmara'nın altındaki ateş büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir! Marmara Denizi’ndeki sismik boşluğun altında sıcaklık o kadar yüksek ki (Curie derinliği sığ), fay, enerji biriktirip patlamak yerine sessizce kayıyor. Orta Marmara segmenti devasa bir deprem üretmek yerine, beklenen büyük kırılmayı durduran bir "Termal Bariyer" görevi görebilir. Özetle: Marmara’nın "ateşi", korkulan o dev kırılmanın önündeki en büyük engel olabilir. Bu sonuçları öteden beri savunuruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası