Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki deprem riskine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, 25 yıllık jeofizik verilerin Marmara’da farklı büyüklükte depremlerin neden oluştuğunu net şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Marmara Denizi’nin jeolojik yapısı ve deprem potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bektaş, yaklaşık 25 yıllık jeofizik verilerin yorumlanmasıyla Marmara’daki deprem davranışının daha iyi anlaşılabildiğini vurguladı.

KABUK BÜYÜKLÜKTE ETKİLİ

Paylaşımında Marmara Denizi’nin oluşum sürecine değinen Bektaş, yerin sıcak manto bölümünün yükselerek üstteki kabuğu ısıttığını, gerdiğini ve incelttiğini ifade etti. Bu sürecin Marmara Denizi’nin bugünkü yapısını şekillendirdiğini belirtti.

Kabuğun kalınlık ve sıcaklık özelliklerinin deprem büyüklüğünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Bektaş, soğuk ve kalın kabuğun 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebildiğini, sıcak ve ince kabuğun ise genellikle 6 ve üzeri büyüklükte depremlere neden olduğunu kaydetti.

Bu duruma bağlı olarak Marmara’nın doğusunda İzmit, batısında ise Şarköy çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin geliştiğini aktaran Bektaş, Marmara’nın merkezine doğru ise daha sığ ve görece daha küçük, 6 büyüklüğü civarında depremlerin görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş ayrıca sıcak ve ince kabuğa sahip, akışkanlar açısından zengin çukurların önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu bölgelerin faylar boyunca “creep” olarak adlandırılan sürünme hareketine neden olduğunu vurgulayan Bektaş, söz konusu alanların deprem kırığını durduran doğal bariyerler işlevi gördüğünü dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası