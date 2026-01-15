HABER MERKEZİ
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da 3.6 büyüklüğünde son dakika bir deprem olduğu bildirildi. AFAD, depremin merkez üssünün Soma ilçesi olduğunu aktardı.
Yaşam 1 dk önce
Manisa'da merkez üssü Soma ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem saat 02:03'te yaşandı.
- Sarsıntı yerin 11.75 kilometre derinliğinde oluştu.
AFAD, depremin saat 02:03'te yaşandığını bildirdi.
AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 11.75 kilometre derinliğinde oluştu.
