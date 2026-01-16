Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta tedirgin eden deprem! Osman Bektaş: Sakin kalmak önemli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının bölgedeki 'blok fay' yapısının bir sonucu olduğunu aktardı ve "Bilimin ışığında sakin kalmak önemli." ifadelerini kullandı.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Sarsıntının yerin 7,01 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Kentte hissedilen deprem kısa süreli tedirginlik yaşanmasına sebep oldu.
OSMAN BEKTAŞ: SAKİN KALMAK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan sarsıntının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Göksun depremi bölgedeki 'blok fay' yapısının bir sonucu. Bir blok segmenti kırılırken diğerine yük aktarıyor (stres transferi). Bugün yaşanan M4 deprem de bu zincirleme sürecin ve sönümlenmeye çalışan artçı fırtınasının bir parçası. Bilimin ışığında sakin kalmak önemli."
