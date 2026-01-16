AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntının yerin 7,01 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Kentte hissedilen deprem kısa süreli tedirginlik yaşanmasına sebep oldu.

Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan sarsıntının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göksun depremi bölgedeki 'blok fay' yapısının bir sonucu. Bir blok segmenti kırılırken diğerine yük aktarıyor (stres transferi). Bugün yaşanan M4 deprem de bu zincirleme sürecin ve sönümlenmeye çalışan artçı fırtınasının bir parçası. Bilimin ışığında sakin kalmak önemli."