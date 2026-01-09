Deprem uzmanları arasında tartışmaya neden olan Science dergisindeki ‘Marmara’da 7’den büyük deprem’ konulu makaleye, Prof. Dr. Osman Bektaş’ın itirazı kabul edildi. Bektaş “Kumburgaz Çukuru altında 1766 İstanbul depreminden sonra 7’den büyük deprem oluşturacak deformasyon birikmemiştir” diyerek, tepkisini bir kez daha dile getirdi.

ABD’de yayınlanan Science dergisinde, aralarında Türk uzmanların da bulunduğu 14 kişilik ekip tarafından kaleme alınan bir makale tartışmaya neden olmuştu.

MARMARA SENARYOSU TARTIŞILMIŞTI

Muhtemel İstanbul depremine ilişkin analizlerin yer aldığı makalede, Avcılar açıklarındaki sessiz segmente dikkat çekilerek, Marmara Denizi altındaki Ana Marmara Fayı’ndaki sismik hareketliliğin son yıllarda batıdan doğuya doğru ilerlediği işaret edilmişti.

"6 METRELİK DEFORMASYON BİRİKTİ"

Makalede, Marmara’daki Kumburgaz çukurunda 1766’daki depremden bu yana 6 metrelik bir deformasyon biriktiği, bu deformasyonun 7’den çok daha büyük bir deprem riski doğurduğu ifade edilmişti.

“Marmara Ana Fay Hattı'nın İstanbul yönüne doğru doğuya doğru kademeli olarak kırılması” başlığını taşıyan makale sonrası deprem uzmanlarının görüşleri de ikiye bölünmüştü.

OSMAN BEKTAŞ, REDDETMİŞTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, makaledeki ‘İstanbul’da 7’den büyük deprem olabilir’ görüşüne tepki göstererek analizi reddetmişti. Bektaş “Kilitli demekle 7.6 büyüklüğünde deprem üretemezsiniz. Deprem büyüklüğü fayın kilitlenme alanının büyüklüğüne bağlıdır. Avcılar ve Adalar segmentinde tanımlanan bir sürüklenme davranışı yok. 23 Nisan'daki 6.2 deprem Kumburgaz'da beklenen tarihsel '1766 büyük İstanbul depreminin tekrarı' efsanesini yıkmıştır” demişti.

Prof. Dr. Osman Bektaş

"MARMARA'DA 7'DEN BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Science dergisindeki makaleye ilişkin yeni bir gelişme daha oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş’ın dergideki ‘Marmara’da 7’den büyük deprem olabilir’ tezine itirazı, hakem yönetimi tarafından kabul edildi.

DERGİ İTİRAZI KABUL ETTİ

İtirazın yayınlandığını duyuran Bektaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

“Merkezi Marmara Fayı sığ derinlikte, kısmen sürüklendiği için Kumburgaz Çukuru altında 1766 İstanbul depreminden sonra 6 metrelik bir deformasyon ( M7+ deprem) biriktirememiştir. Ana Marmara Fayı çok parçalı M6+ depremleri ile kırılıyor. M7,2 olarak beklenen 6,2 Silivri depremi bunu ispatlamıştır. Marmara Çukurları deprem durdurucu özelliğindedir: 1912, 1963, 2025 depremleri sırasıyla Orta Marmara, Çınarcık ve Kumburgaz Çukurları’nda durmuştur.

Bektaş, "Marmara’da 7’den büyük deprem olamaz" tezini bir kez daha dile getirdi.

