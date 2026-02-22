Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 18 suç kaydı olan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Kütahya'da yapılan çalışmalar neticesinde, silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyen, yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

18 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ayrıca; yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, hakaret suçları başta olmak üzere toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Operasyon, Kütahya genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

