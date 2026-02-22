İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, hafta sonu İran’a yönelik saldırı için talimat verdiği iddia edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün İran’a yönelik yaklaşan Amerikan saldırısını görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Hazırlanan takvime göre İsrail’in ABD ile koordineli hareket etmesi ve görev paylaşımı yapılması öngörülüyor.

Güvenlik kabinesi toplandı! Netanyahu yönetiminden İran'a saldırı talimatı: Tarih verdiler

Diplomatik kaynaklara göre Netanyahu yönetimi Tahran'a saldırı ihtimalini dışlamıyor. Yakın zamanda saldırı kararı verilecek.

Hafta sonu Tel Aviv, İran'ı vurmak için hazırlık yapmıştı ancak Perşembe günü operasyonun bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirlendi.

"TRUMP BEKLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'dan gelen tavizleri yeterli görmemesi halinde sınırlı bir mutabakattan geniş çaplı saldırıya kadar farklı senaryoların devreye girebileceği kaydedildi.

Trump, "Belki bir anlaşmaya varırız, 10 gün sonra göreceğiz" diyerek sürece işaret etmişti.

"İddialara göre ABD ile İran arasında nükleer anlaşma ihtimali masada kalmaya devam ediyor. Ancak mevcut tabloda saldırı seçeneği daha güçlü" diyen İsrail merkezli Ynet, Washington yönetiminin İran’daki rejimi ekonomik ve siyasi baskı yoluyla zor durumda bırakmak için tüm seçenekleri değerlendirdiğini yazdı.

Tahran ise Amerikan baskısına boyun eğmiş görüntüsü vermek yerine çatışma riskini göze alıyor.

İRAN: "DÜNYA DÜZENİ ÇÖKECEK"

Öte yandan Tahran cephesinden gelen mesaj tansiyonu yükseltti. Lübnan merkezli El-Mayadin kanalında yer alan haberde, "karar alma çevrelerine yakın bir kaynak" şu ifadeleri kullandı:

"İran'a karşı yapılacak herhangi bir savaş, dünya düzeninin kaçınılmaz olarak çöküşünün başlangıcı olacaktır. Böyle bir savaş Çin ve Rusya'nın hesaplarını değiştirecektir. İran'a karşı yapılacak herhangi bir askeri çatışma, sınırları içinde kalmayacak, tüm uluslararası dengeleri değiştirecektir."

İran’ın balistik füze, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil unsurlarıyla İsrail, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu’daki Amerikan güçlerine zarar verebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmekte.

ABD’DEN ASKERİ YIĞINAK: GERALD FORD YOLDA

ABD’ye ait C-5 Galaxy uçağı da Portekiz’in adalarına inmiş vaziyette. Gerald Ford uçak gemisinin bölgeye intikali ise askeri hazırlığın en somut adımı olarak öne çıktı. Gemin günde 150 savaş uçuşu kapasitesine sahip.

Askeri ve güvenlik çevrelerinde "kısa ve kesin darbe" yaklaşımından daha uzun süreli bir "ezme" stratejisine geçiş tartışılıyor. Bu modelde nükleer tesisler, Devrim Muhafızları üsleri, füze sistemleri ve kontrol merkezlerinin sistematik biçimde hedef alınması planlanıyor.

HAMANEY VE OĞLU HEDEF OLABİLİR

Beyaz Saray'da muhtemel bir askeri senaryoda İran lideri Ali Hamaney ve yerine geçmesi muhtemel oğlunun da hedef alınabileceği konuşuluyor.

ZAMANLAMA KRİTİK: RAMAZAN VE HÜRMÜZ FAKTÖRÜ

Saldırının zamanlaması askeri hazırlıkların seviyesi ile siyasi ve bölgesel dinamiklere bağlı. Ramazan dönemi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ihtimali ve bölge ülkelerinin baskısı süreci etkileyen başlıklar arasında yer almakta.

Trump’ın Ramazan’ın sona ereceği Mart ortasına kadar beklemek isteyebileceği, ancak 10-15 günlük bir takvimden de söz ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Gerald Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e ulaşması, ABD’nin bölgedeki askeri hazırlık sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğinin en büyük nişanesi.

"HİZBULLAH SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Al-Arabiya’nın Hizbullah’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hizbullah’ın kontrolünü fiilen ele alarak, örgütü ABD ve İsrail ile muhtemel bir savaşa hazırlıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının Hizbullah'ın İsrail saldırıları sonucu büyük ölçüde zayıflayan askeri kapasitesini yeniden inşa etme göreviyle Lübnan’a gönderildiği aktarılan haberde, İranlı subayları Lübnan genelindeki Hizbullah mensuplarına bizzat brifing verdiği ileri sürüldü.

