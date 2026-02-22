Amasya’da yetiştirilen, coğrafi işaretli misket elmalar, kilosu 150 TL’den tezgaha çıktı. Zirai don sonrası hasadı az yapılan elmaların, hakiki misket elması olup olmadığını anlamanın tek yolunu üreticiler açıkladı. İşte kentte 2 bin yıldır yetişen misket elmasının sahtesini anlamanın püf noktası…

Amasya’nın meşhur meyvesi misket elma, bu yıl tezgahlardaki yerini sayılı olarak aldı. Geçen yıl çok sayıda ili vuran zirai dondan etkilenen misket elmaların bu yıl hem sayısı azaldı hem fiyatı arttı.

Satıcılar ürün azlığı nedeniyle kilosu 150 TL’yi bulan elmaları, taklitlerinden ayırt etmenin püf noktasını açıkladı. İşte bilinmeyen o yöntem… Geçen yıl nisan ayında etkili olan zirai don afeti, Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elmaları da etkilemişti.

25 BİN TON YERİNE 2 BİN TON HASAT YAPILDI

Normalde ortalama 25 bin tondan fazla elma üretilen kentte meyve türlerinin tamamında görülen afet nedeniyle sadece 2 bin ton civarında elma hasadı yapılmıştı.

KİLOSU 150 TL

Misket elma bu yıl afete rağmen, pazar ve manavlarda yok satmaya devam ediyor. Üreticiler, ürün azlığı nedeniyle elmanın kilosunu 150 TL’den tezgahlara çıkarıyor.

YILDIZI GÖRÜNMÜYORSA SAHTE

Misket elmaları, taklitlerinden ayırmak için ortasından kesip yıldızının görünmesiyle test ederek müşterilerine veriyor.

“KESİP GÖSTERİYORUZ”

Elma yetiştiricisi Ömer Balkar, şehrin sembolü misket elmasına ilişkin "Sattığımız elmanın damaklarda tat bırakan hakiki misket elması olduğunu kanıtlamak için ortasından kesip yıldızını gösteriyoruz" dedi.

