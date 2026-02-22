Sosyal medyada öğrenciler arasında yayılan ‘virüs yapıyoruz’ akımı, tehlikeye davetiye çıkardı. Yurt dışından Türkiye’ye sıçrayan akımda öğrenciler yumurta, örümcek ağı, yemek artıkları, hayvan dışkısı gibi onlarca atığı karıştırıp günlerce bekletiyor. Yeni salgını tetikleyecek nitelikte olan akıma karşı uzmanlar aileleri uyardı.

Dünyanın en çok kullanılan 5. sosyal medya platformu olarak bilinen, kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan TikTok’ta tehlikeli bir akım daha gündem oldu. Yurt dışında başlayan ‘virüs üretme’ akımı, Türkiye’de de denenmeye başladı.

Okullarda ‘viral’ tehlike! Gören öğrenci deniyor, salgına davetiye çıkaran akım seri haline geldi

OKULLARDA ‘VİRÜS ÜRETİYORUZ’ ALARMI

Öğrenciler arasında çok kez yayılan zararlı akımlara bir yenisi daha eklendi. Viral olan akımda pet şişelere çöp, izmarit, hayvan dışkısı, idrar gibi çeşitli atıkları koyan öğrenciler, bu videoları "Kovid-20 yapıyoruz" veya "virüs üretiyoruz" benzeri başlıklarla sosyal medyada paylaşıyor.

ONLARCA ZARARLI KARIŞIM TARİFİ

Kısa sürede Tiktok ve Instagram’da akım haline gelen bu videolarda kullanılan süt, yağ, çürümüş yemek artıkları, boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrar gibi maddeler ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.

'Virüs üretme' akımı olarak adlandırılan bu paylaşımların altına başka öğrencilerin yaptıkları yorumlarda da tehlikenin yayılmasını sağlıyor.

TEHLİKE SERİ HALİNE GELDİ

Paylaşılan vidoların "Gün 1, gün 2" gibi seri halinde devam ettirilmesi, karışımların eldivensiz hijyensiz ortamlarda hazırlanması, bakteri ve zararlı mikroorganizmaların çoğalabilmesini hızlandırıyor.

AİLELERE UYARI

Bu tip maddelerin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, sosyal medyada yayılan bu tür içeriklerin gençler arasında özendirici etki oluşturabileceğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

