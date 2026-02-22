Okullarda ‘viral’ tehlike! Gören öğrenci deniyor, salgına davetiye çıkaran akım seri haline geldi
Sosyal medyada öğrenciler arasında yayılan ‘virüs yapıyoruz’ akımı, tehlikeye davetiye çıkardı. Yurt dışından Türkiye’ye sıçrayan akımda öğrenciler yumurta, örümcek ağı, yemek artıkları, hayvan dışkısı gibi onlarca atığı karıştırıp günlerce bekletiyor. Yeni salgını tetikleyecek nitelikte olan akıma karşı uzmanlar aileleri uyardı.
- TikTok'ta öğrenciler arasında "virüs üretme" adı altında tehlikeli bir akım yayılıyor.
- Öğrenciler, pet şişelere çöp, hayvan dışkısı, idrar gibi zararlı atıklar koyarak "Kovid-20 yapıyoruz" başlığıyla videolar paylaşıyor.
- Karışımlar, hijyensiz ortamlarda hazırlanarak ciddi enfeksiyon ve bakteri/mikroorganizma çoğalması riski taşıyor.
- Uzmanlar, bu tür içeriklerin gençler arasında özendirici etki oluşturabileceği konusunda aileleri uyardı.
Dünyanın en çok kullanılan 5. sosyal medya platformu olarak bilinen, kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan TikTok’ta tehlikeli bir akım daha gündem oldu. Yurt dışında başlayan ‘virüs üretme’ akımı, Türkiye’de de denenmeye başladı.
OKULLARDA ‘VİRÜS ÜRETİYORUZ’ ALARMI
Öğrenciler arasında çok kez yayılan zararlı akımlara bir yenisi daha eklendi. Viral olan akımda pet şişelere çöp, izmarit, hayvan dışkısı, idrar gibi çeşitli atıkları koyan öğrenciler, bu videoları "Kovid-20 yapıyoruz" veya "virüs üretiyoruz" benzeri başlıklarla sosyal medyada paylaşıyor.
ONLARCA ZARARLI KARIŞIM TARİFİ
Kısa sürede Tiktok ve Instagram’da akım haline gelen bu videolarda kullanılan süt, yağ, çürümüş yemek artıkları, boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrar gibi maddeler ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.
'Virüs üretme' akımı olarak adlandırılan bu paylaşımların altına başka öğrencilerin yaptıkları yorumlarda da tehlikenin yayılmasını sağlıyor.
TEHLİKE SERİ HALİNE GELDİ
Paylaşılan vidoların "Gün 1, gün 2" gibi seri halinde devam ettirilmesi, karışımların eldivensiz hijyensiz ortamlarda hazırlanması, bakteri ve zararlı mikroorganizmaların çoğalabilmesini hızlandırıyor.
AİLELERE UYARI
Bu tip maddelerin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, sosyal medyada yayılan bu tür içeriklerin gençler arasında özendirici etki oluşturabileceğine dikkat çekerek aileleri uyardı.