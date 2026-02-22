İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 3 iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kömür fabrikasında çıkan yangın önce çöp kovası üreten iş yerine ardından tamir ve bakım yapan iş yerine sıçradı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Eyüpsultan’da Pirinççi Mahallesi Köyü Yolu Sokak’ta bulunan kömür fabrikasında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, alevler önce bitişikteki çöp kovası üretim fabrikasına, ardından çöp arabaları tamir ve bakım servisi olarak kullanılan iş yerine sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve zabıta ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Çıkış sebebi bilinmeyen yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, 3 iş yerinde de maddi hasar oluştu.

