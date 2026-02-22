Edin Džeko, Schalke 04 formasıyla Almanya’da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2. Bundesliga’nın 23. haftasında FC Magdeburg karşısında 1 gol ve 1 asistle galibiyete damga vuran tecrübeli yıldız, mavi-beyazlıların 5-3’lük zaferinde başrolü üstlendi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerinin ardından bir ay önce Fiorentina’dan transfer olduğu Schalke 04 formasıyla Almanya’da performansını sürdürüyor. Dzeko’nun kadrosunda yer aldığı Schalke, 2. Bundesliga’nın 23. haftasında FC Magdeburg’u konuk etti. Veltins-Arena’da oynanan karşılaşma yüksek tempoda ve karşılıklı gollerle geçti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada Edin Dzeko 1 gol atıp 1 asist yaparak iki gole doğrudan katkı sağladı. Schalke’de daha önce Beşiktaş forması da giyen Kenan Karaman 2 gol kaydetti. Ev sahibi ekibin diğer golleri Jean Hugonet’nin kendi kalesine attığı gol ve Dejan Ljubicic’ten geldi.

Konuk ekip Magdeburg’un gollerini ise Alexander Nollenberger ile Mateusz Zukowski attı. Zukowski mücadelede iki kez fileleri havalandırdı ancak bu goller Magdeburg’un puan alması için yeterli olmadı.

Edin Dzeko 39 yaşında atmaya devam ediyor: 1 gol 1 asistlik katkı

GOLLERİNE ALMANYA'DA DEVAM EDİYOR

39 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Schalke formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 3 asist üretti. Dzeko bu süreçte toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.

Ligde 23 hafta sonunda Schalke 46 puanla liderlik konumunu sürdürürken, Magdeburg 23 puanla 16. sırada yer aldı.

