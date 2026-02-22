Forbes’un 2025 listesinde 280 milyon dolarlık gelirle zirveye yerleşen Cristiano Ronaldo, kazancının 50 milyon dolarını saha dışı yatırımlardan elde etti. Herbalife’ın teknoloji şirketine yaptığı 7,5 milyon dolarlık yatırımla da dikkat çeken yıldız futbolcu, hem saha içinde hem iş dünyasında adından söz ettiriyor.

Cristiano Ronaldo, Forbes’un 2025 yılı “dünyanın en çok kazanan futbolcuları” listesinde ilk sırada yer aldı. Toplam gelirinin 280 milyon dolar olduğu belirtilirken, bu tutarın yaklaşık 50 milyon dolarının saha dışı faaliyetlerden elde edildiği aktarıldı. Gelir kalemleri arasında CR7 markası altında yürütülen otel, fitness merkezi ve saat yatırımları bulunuyor.

Ronaldo, sponsoru Herbalife’ın teknoloji iştiraki Pro2col’e 7,5 milyon dolar yatırım yaparak yüzde 10 hisse aldı. Yatırımın ardından Herbalife hisselerinin borsada yüzde 15’in üzerinde değer kazandığı bildirildi.

SON 10 YILDIR DÜZENLİ İLİŞKİLERİ VAR

Ronaldo’nun Herbalife ile ilişkisi 2013 yılına dayanıyor. Portekizli futbolcu, şirketle küresel marka elçisi ve resmi beslenme partneri olarak anlaşma imzaladı. Şirket daha sonra Ronaldo’nun katkılarıyla geliştirilen ve sporculara yönelik pazarlanan “Herbalife24 CR7 Drive” adlı ortak markalı spor içeceğini piyasaya sürdü. Son on yılda Herbalife, küresel reklam kampanyalarında Ronaldo’ya düzenli olarak yer verdi.

DAHA ÖNCE MESSİ'YLE DE ÇALIŞMIŞLARDI

Herbalife daha önce 2010 yılında FC Barcelona’nın sponsorları arasında yer aldı ve bu kapsamda Lionel Messi ile kampanya yürüttü.

Şirket hisseleri son beş yılda yaklaşık üçte iki oranında değer kaybetti. Son yükselişin, uzun süredir zayıf seyreden performansın ardından geldiği belirtildi.

Ronaldo halen Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyiyor. 2026 yazında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı forması giymesi beklenen 41 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en yaşlı oyuncuları arasında yer alacak. Kariyerinde iki UEFA Uluslar Ligi ve bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu bulunan Ronaldo’nun FIFA Dünya Kupası zaferi bulunmuyor. 2026 turnuvası, kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğu olma potansiyeli taşıyor. Ayrıca Ronaldo’nun 1.000 kariyer golü barajına ulaşma hedefi de bulunuyor.

