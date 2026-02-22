İzmir’de eğitim için girdiği mağarada 5 metre yükseklikten düşerek mahsur kalan üniversite öğrencisi 9 saat süren operasyon sonrasında kurtarıldı. Sedye ile çıkarılan yaralı öğrencinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Sütini Mağarası’nda düzenlenen eğitim etkinliğinde korkunç bir olay yaşandı.

5 METREDEN DÜŞTÜ

Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (EMAK) tarafından mağarada eğitim ve keşif amaçlı düzenlenen etkinlikte dikey bir geçişte dengesini kaybeden 26 yaşındaki erkek öğrenci yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

YARDIM İSTENDİ

Dar ve ulaşımı güç bir noktada mahsur kalan öğrenci için ekiplerden destek istendi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇIKARILDI

Dar yapısı nedeniyle ekipler yaralıya ulaşmakta güçlük çekerken, bir süre sonra yaralı genç mahsur kaldığı yerden sedyeyle çıkarıldı. Yaklaşık 9 saat süren kurtarma operasyonun ardından çıkarılan gencin, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Genç ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

