Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya’ya NATO savunma planı kapsamında nükleer silah konuşlandırılması halinde Rusya’nın nükleer silahlarının Estonya topraklarını hedef alacağını söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya’ya konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın bu senaryoya nasıl karşılık vereceğine ilişkin soruya cevap verdi.

Estonya’nın Rusya’ya yakınlığına işaret eden Peskov, diğer Avrupa ülkeleri gibi Estonya’yı da tehdit etmediklerini dile getirdi.

"NÜKLEER SİLAHLARIMIZ DA ESTONYA'YI HEDEF ALIR"

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." dedi.

Rusya’nın özellikle nükleer caydırıcılık alanında kendi güvenliğini sağlamak için gereken adımları atacağını da sözlerine ekledi.

NATO PLANI SONRASI GERİLİM YÜKSELDİ

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını açıklamıştı.

